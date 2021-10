Cronaca



Sorpreso a rubare nel centro cinofilo: arrestato bulgaro

giovedì, 14 ottobre 2021, 09:48

La polizia ha arrestato ieri sera un cittadino bulgaro di 55 anni per furto presso il centro cinofilo di via di Villa Altieri a San Donato.



L'uomo, pregiudicato per reati specifici e residente a Lucca, si era introdotto all'interno del centro tagliando la recinzione con delle tronchesi. L'allarme ha fatto scattare sul posto un'amica del proprietario che lo ha sorpreso all'interno della struttura. La temeraria donna ha cercato di bloccare l'uomo che, nonostante tutto, è riuscito a darsi alla fuga, ma gli uomini delle volanti, prontamente sul posto, lo hanno bloccato pochissimi minuti dopo nelle vicinanze della struttura, ancora con le tronchesi in mano. Il successivo riconoscimento ad opera di più volontari del centro sportivo ha permesso di individuarlo come autore del tentato furto, nonché come autore di altri tentati furti avvenuti nei giorni scorsi presso i locali ricreativi (mensa) del vicino centro sportivo Le Vele.



Arrestato in flagranza per furto continuato, stamattina ci sarà la direttissima.