Cronaca



"Specialità da Piero" vince il ricorso al Tar: e ora il Comune che fa?

martedì, 26 ottobre 2021, 21:39

di gabriele muratori

Dopo giorni di attesa, i titolari dello storico "Specialità da Piero", ottengono la risposta positiva dal ricorso al Tar: il chiosco rimane. Una bella notizia appresa oltre che dalla famiglia Pepi, anche da moltissimi cittadini che hanno sempre sostenuto uno dei simboli storici della città contro l'ordinanza di demolizione paventata da tempo.



"E' una grande soddisfazione" – riferisce Domenico Passalacqua, presidente dell'associazione Lucca Senza Barriere e grande amico dei titolari. Il 19 ottobre scorso, il Tar ha sentenziato il suo parere al ricorso presentato, ma solo oggi è pervenuto ufficialmente nelle mani dei gestori. Un'attesa infinita che è stata premiata. "Ora vogliamo trovare il dialogo con l'amministrazione e trovare un accordo concreto e finalmente definitivo, per poi naturalmente riprendere a vendere i nostri frati ai lucchesi" – con voce commossa esprime la sua felicità come un fiume in piena Luca Pepi. "E' stata dura ma ce l'abbiamo fatta. Otto giorni di attesa estenuante, di rimandi e di incertezze".



La bella notizia è giunta nell'abitazione della famiglia questo pomeriggio alle ore 18.30 tramite il proprio legale che ha seguito la vicenda e che ha ricevuto il responso tramite posta elettronica certificata.



"Praticamente tutti i punti sostenuti dal comune a nostro sfavore sono stati abbattuti da questa sentenza, e adesso potremmo affrontare la questione in maniera diversa". Entusiasmo anche da parte di una grande fetta di cittadini, che nelle ultime ore stanno tempestando di telefonate tutta la squadra dello storico chiosco dei frati, composta dai fratello e sorella Luca e Sonia Pepi, il papà Eugenio Pepi, e la mamma Luana Della Maggiore. "Giorni fa, abbiamo regalato le nostre specialità alla cittadinanza come ringraziamento del sostegno e della solidarietà ricevuta. L'abbiamo fatta come una festa, anche se proprio festa non era. Ora ne faremo un'altra, quella della riapertura, che speriamo, arriverà il prima possibile".