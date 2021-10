Cronaca



"Strada pericolosa e stretta": protestano i residenti di via Corte Sandori a Picciorana

sabato, 9 ottobre 2021, 11:41

di chiara grassini

Gli abitanti di via corte Sandori sono arrabbiati: la situazione è insostenibile. Il loro malcontento è dovuto a una serie di problematiche che riguardano principlamente quel tratto di strada. In primo luogo la ristrettezza della carreggiata. Arrivati a metà percorso risulta difficile circolare con la propria autovettura perchè lo spazio è ridotto e impedisce un corretto scambio dei mezzi che vi transitano nonostante il doppio senso di marcia. I residenti si lamentano della velocità. Sempre più macchine non ripettano il limite consentito e tutto questo comporta rischi e pericoli per i pedoni che camminano a piedi o semplicemente fanno passeggiate pomeridiane.



La mattina dalle 7.30 in poi via di corte Sandori è assai trafficata perchè è l'ora in cui si entra a lavorare. Alle 12 e dalle 17 alle 19 si ripresenta la stessa problematica. Molti conducenti utilizzano quella strada come scorciatoia per evitare il semaforo sulla via Pesciatina che rimane troppo a lungo rosso creando lunghe file.



Secondo alcune persone del posto, fino alla scorsa settimana il campo sulla sinistra di via Sandori era ricoperto da sterpaglie che impedivano la visibilità della via adiacente a quella menzionata. Cè chi invece ha riportato che buttare via l'immondizia è diventato pericoloso sempre a causa della velocità dei conducenti.



L'unico asuspicio è la realizzazione della rotonda a pochi km di distanza e forserendere via di Corte Sandori a senso unico così come le strade limitrofe. Proprio per questo motivo è partita una raccolta firme per porre al centro dell'attenzione il problema da presentare in comune. Stamani, in presenza del consigliere regionale Vittorio Fantozzi e del capogruppo in consiglio comunale a Lucca Marco Martinelli, i cittadini hanno continuato a firmare sperando in una nuova rotonda il prima possibile.