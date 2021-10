Tanta gente per l'ultimo frate di Piero

Altri articoli in Cronaca

domenica, 17 ottobre 2021, 22:58

C'era anche la "Mirco Ungaretti Onlus" di Guamo, tra le tante associazioni italiane invitate a Roma, sabato scorso, dal sottosegretario al ministero della difesa Giorgio Mulè, per il convegno "La Legge del Cuore", nel giorno della giornata mondiale della rianimazione cardio-polmonare

domenica, 17 ottobre 2021, 17:30

La Verità vi renderà Liberi, dice il Vangelo: per questo bisogna occultarla. Soprattutto sui media, perché quel che non si vede in tv, sui giornali o su internet semplicemente non esiste. Bisogna smettere di collaborare con chi ci vuol ridurre in schiavitù

sabato, 16 ottobre 2021, 17:55

Continua l'eco della grande manifestazione di ieri: 'Lucca Consapevole' non molla e, anche oggi, è tornata a fare sentire la propria voce in merito all'obbligo vaccinale e alle restrizioni di massa. Foto di Ciprian Gheorghita

sabato, 16 ottobre 2021, 16:05

Procedono a pieno ritmo, in queste settimane, gli approfondimenti in commissione urbanistica sul nuovo piano operativo che, entro la fine del mese di ottobre, approderà in consiglio comunale per l'adozione

sabato, 16 ottobre 2021, 15:54

Si è svolto al CRED l'incontro tra la delegazione PEP di Losanna e il gruppo di coordinatrici pedagogiche del comune di Lucca, sui temi dell'infanzia e delle nuove pratiche educative

sabato, 16 ottobre 2021, 13:28

Un incendio ha interessato questa mattina una vasta area di vegetazione nelle colline boschive del capannorese, nella zona di Sant'Andrea di Compito. Avvertiti i soccorsi da alcuni residenti della zona. Foto di Ciprian Gheorghita