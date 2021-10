Cronaca



Torna il “sabato dell’ambiente” del Consorzio

giovedì, 28 ottobre 2021, 12:35

Sabato prossimo (30 ottobre) è di nuovo “il sabato dell’ambiente”, l’appuntamento mensile e partecipato, promosso dal Consorzio 1 Toscana Nord, dedicato alla cura dei nostri corsi d’acqua. Per tutta la giornata, i volontari, in completa sicurezza e all’aria aperta, saranno impegnati nel monitoraggio e nel presidio dei corsi d’acqua adottati e in molti casi anche nella loro pulizia dai rifiuti abbandonati, col progetto “Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo”.

“Prosegue l’impegno delle associazioni che collaborano col nostro progetto – sottolinea il presidente, Ismaele Ridolfi – e chiediamo ai cittadini di partecipare, nel comprensorio, a queste occasioni, che vedono tante persone impegnate nella pulizia dei corsi d’acqua dalle plastiche. Un modo concreto ed efficace, questo, per prendersi cura dei nostri fiumi e per evitare che i rifiuti finiscano in mare”.

Di seguito, il dettaglio delle iniziative sul territorio. Per informazioni, o per collaborare, si può inviare una mail a stampa@cbtoscananord.it o telefonare allo 0583/98241.

Lucchesia.

Impegnate queste associazioni, di cui si dettaglia anche orario e luogo di ritrovo: Racchetta sezione Vorno, ore 8,30, sede dell’associazione; Centro cittadinanza Oltreserchio “Il Bucaneve” e Uniti per l’Oltreserchio, ore 9,00, campo sportivo di Santa Maria a Colle; WWF Alta Toscana ODV, ore 9,00, via di Corte Cesarini, Montuolo; Donatori di Sangue di Lunata, ore 14,30, via Berti angolo via Vecchia Pesciatina

Atletico Gragnano, ore 9,30, bar Le Follie; GAM Il Faro, ore 15,00, piazzale della chiesa di Parezzana; Percorso in Fattoria, ore 9,30, fattoria urbana “Riva degli Albogatti” a Nave; Donatori di Sangue Fratres di Paganico, ore 9,30, Chiesa di Paganico; Legambiente Capannori e Piana lucchese, ore 8,30, scuola media di Lammari.

Lunigiana.

Impegnate queste associazioni, di cui si dettaglia anche orario e luogo di ritrovo: Alfa Victor, ore 9,00, sede dell’associazione; La Cuccia di Meme, ore 9,00, sede dell’associazione, Fosdinovo; Osservatorio Raffaelli, ore 10,00, area parcheggio di Peretola; Stadano Bonaparte, ore 9,30, nuovo ponte di Stadano; Pro Loco Viviamo Albiano, (9,30 di domenica 31 ottobre), piazza della Chiesa di Albiano

Pisano

Impegnata l’associazione VicoVerde, con ritrovo alle ore 10,00, al circolo ARCI L’Ortaccio.