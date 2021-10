Cronaca



Torrente Freddana, riparata la paratia della cassa d’espansione

martedì, 26 ottobre 2021, 14:31

Una situazione di sicurezza ripristinata con urgenza.



Il Consorzio 1 Toscana Nord è intervenuto per riparare la paratia della cassa d’espansione del Torrente Freddana, in località “Al Guercio”, a Lucca. L’opera idraulica, che regola lo scolo della cassa quando questa è piena a causa degli evento alluvionali, risultava infatti danneggiata, forse per un atto vandalico. Gli operatori dell’Ente hanno quindi provveduto a sostituire la vecchia vite che regola l’alzamento e l’abbassamento della paratia con una nuova, realizzata direttamente nell’officina consortile.



“Il Consorzio gestisce questa opera idraulica per conto del Genio Civile – spiega il presidente, Ismaele Ridolfi – Durante una manutenzione di routine, abbiamo verificato la rottura, e in tempi rapidissimi abbiamo provveduto alla riparazione. Inoltre, abbiamo istallato una catena, che impedisce la movimentazione della paratia alle persone non autorizzate”.



“La tempestività dell’intervento – prosegue Ridolfi – è stata possibile proprio in virtù del fatto che il lavoro è stato svolto dalla nostra officina interna, che continuamente si occupa della manutenzione delle opere già presenti e della realizzazione delle nuove necessarie sul territorio. Questo è solo un esempio degli interventi periodici e continui, che i nostri operai svolgono sull’interno comprensorio: spesso minuti e poco visibili, ma fondamentali per la sicurezza idraulica”.