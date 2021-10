Trovato in possesso di cocaina: arrestato un 52enne

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 21 ottobre 2021, 16:15

Per la parte territoriale, nella zona distretto della Piana di Lucca ha ricevuto una positiva valutazione positiva il monitoraggio sui tempi d’attesa del Piano regionale governo liste d’attesa (4,87 su un massimo di 5), pur considerando la riduzione dei volumi delle prestazioni 2020 a causa dell’emergenza Covid

giovedì, 21 ottobre 2021, 16:06

Cinquemila borracce in alluminio raffiguranti un simbolo chiamato "#LaFontedelFuturo" sono state consegnate questa mattina ad altrettanti studenti di sette istituti superiori del comune di Lucca

giovedì, 21 ottobre 2021, 12:21

Andrea Colombini 'sbanca' Firenze e in piazza della Signoria, ieri sera, allestisce un flash mob all'insegna della musica classica con la sua orchestra. Video

giovedì, 21 ottobre 2021, 12:17

La rubrica di Cesvot "Storie di nuovi volontari" approda a Lucca per raccontare le storie di volontariato lanciate dalla campagna "Passa all'azione, diventa volontario"

giovedì, 21 ottobre 2021, 08:22

L’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione di Lucca chiama a raccolta i suoi soci per il congresso annuale questo sabato 23 ottobre alle 18 presso la propria sede sita a Lucca in via Filippo Maria Fiorentini n. 25

mercoledì, 20 ottobre 2021, 16:44

Nella giunta comunale di martedì scorso è stata approvata la delibera generale che precede la pubblicazione del nuovo bando Vivi Lucca 2022 per la programmazione degli spettacoli e manifestazioni che saranno sostenuti dal comune di Lucca in varie forme e andranno a costituire il calendario degli eventi del 2022