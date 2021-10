Trovato morto a Boveglio cercatore di funghi

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:20

Al Palazzetto dello sport sono iniziati in questi giorni i lavori per il completo rifacimento dei servizi igienici a servizio del pubblico e di quelli per la piscina, dove verranno completamente ristrutturati gli spogliatoi

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:13

Nel giorno della scomparsa del professor Salvatore Veca, presidente della Fondazione Campus di Lucca, la Fondazione ne ricorda la figura e il contributo reso al territorio lucchese e alle sue Istituzioni culturali e accademiche

giovedì, 7 ottobre 2021, 14:44

Un uomo di 73 anni, Aurelio Giannecchini, è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione a Borgo Giannotti in via Isa Belli Barsali. La morte è dovuta a cause naturali

giovedì, 7 ottobre 2021, 12:55

Ne è convinta la Cna di categoria che intende ringraziare l'amministrazione comunale di Lucca per averne permesso la realizzazione in un momento tanto difficile per le aziende del settore

giovedì, 7 ottobre 2021, 12:28

Una volta concluse entrambe le giornate di raccolta, i volontari prenderanno in carico la scatola contenente i farmaci e la consegneranno al comitato di appartenenza. I farmaci verranno poi donati alle persone vulnerabili che ne faranno richiesta

giovedì, 7 ottobre 2021, 11:43

Denunciato a piede libero un cittadino albanese di 29 anni pregiudicato, residente a Lucca, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e uso di sostanze stupefacenti per uso personale