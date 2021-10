Cronaca



Trovato morto in casa da giorni

giovedì, 7 ottobre 2021, 14:44

Tragica scoperta questa mattina a Borgo Giannotti in un appartamento di via Isa Belli Barsali dove è stato trovato, morto, probabilmente, da diversi giorni, il cadavere di un uomo di 73 anni, Aurelio Giannecchini. Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione che hanno avvisato anche il medico legale per un esame esterno della salma. Una volta appurato che non c'erano sul corpo segni di violenza o altro, è stato concesso il nullaosta per i funerali.