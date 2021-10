Cronaca



Visita guidata alla Linea Gotica di Brancoli

sabato, 9 ottobre 2021, 08:39

Domani, domenica 10 ottobre, verrà organizzata una visita guidata sulla Linea Gotica di Brancoli, sul Monte Pittone.



La visita è su prenotazione con partenza prevista alle 10 dalla Chiesa di San Giusti di Brancoli. Il gruppo sarà a numero chiuso, se raggiunto il limite massimo, saranno possibili partenze ad orari successivi ad intervalli di 30 minuti.



Le guide del Comitato accompagneranno i partecipanti lungo il sentiero sul Monte Pittone e mostreranno loro le molte fortificazioni ancora presenti in questo percorso di alto valore storico e paesaggistico.



Sarà prevista anche una visita guidata all'interno del Museo della Memoria di Brancoli, presso la Chiesa di San Giusto di Brancoli.



Si precisa che questa visita guidata non prevede il pranzo organizzato dal Comitato e rievocazioni storiche.



La visita guidata si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid.



Per accedere al Museo è necessario presentare il Green Pass.



Per informazioni e prenotazioni potete chiamare i seguenti numeri telefonici: 3381400559 / 339 8854979 o contattarci all'indirizzo email lineagoticabrancoli@gmail.com .