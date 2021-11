Cronaca



30.000 kg di solidarietà per la "Colletta Alimentare"

martedì, 30 novembre 2021, 14:18

di gabriele muratori

Sono stati quasi 30.000 i kg di generi alimentari raccolti nei circa 30 punti vendita che nella piana lucchese, mediavalle del Serchio e Garfagnana, sabato scorso 27 novembre, hanno aderito alla tradizionale giornata della "Colletta Alimentare".

Dopo lo stop dello scorso anno, in cui la raccolta avvenne solo tramite offerte on-line a causa della pandemia, quest'anno, tante migliaia di supermercati di tutto il paese, hanno finalmente potuto riprendere la consueta procedura, evidenziando come sempre, il grande spirito di solidarietà degli italiani. "E' un appuntamento immancabile per molti di noi, quello di tutti gli anni nell'ultimo sabato di novembre" – riferiscono comunemente molti volontari delle varie associazioni del territorio che prestano la loro giornata al Banco Alimentare.

"Ogni squadra sistema la sua postazione presso il punto vendita assegnato, e dai primi minuti poco dopo l'apertura fino a poco dopo la chiusura delle casse, prendiamo in carico i generi alimentari indicati nel volantino che ci vengono lasciati dalla clientela" – racconta il nuovo responsabile zonale Riccardo Fustini, che oggi succede al precedente responsabile provinciale Roberto Aiello dopo oltre 20 anni di attività nel Banco Alimentare sul nostro territorio.

"E' molto bello vedere questo grande spirito di solidarietà e generosità dei nostri concittadini, che senza tante remore lasciano qualcosa per chi è meno fortunato". Nella settimana corrente, tutte e 30 le tonnellate raccolte, verranno quindi distribuite alle associazioni caritatevoli direttamente convenzionate sul territorio provinciale, le quali quindi provvederanno alla distribuzione ai più bisognosi. Tantissimi sono gli aneddoti che i tanti volontari che partecipano alla raccolta alimentare potrebbero raccontare. Anche regalare un solo pacco di pasta o un solo barattolo di legumi ha naturalmente la sua importanza. Un gesto che vuol dire tanto, non meno importante di chi lascia in regalo un intero carrello come succede spesso. Tutte dimostrazioni che fanno capire come sia ancora grande e forte la voglia di aiutare in un' Italia come la nostra, sempre tanto malandata ma sempre tanto generosa.