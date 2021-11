Cronaca



A volte anche gli studenti dell'istituto Paladini-Civitali si incazzano

lunedì, 22 novembre 2021, 13:16

Tra i tanti motivi, molti dei quali senza particolare senso, per cui gli studenti scendono in piazza, ce n'è uno sacrosanto: non si può fare lezione dentro i containers, senza luce e senza riscaldamento. Così questa mattina i ragazzi, chiusi nelle 'gabbie' al Campo di Marte, hanno disertato la - si fa per dire - scuola.

Una protesta sacrosanta, una vergogna per le istituzioni di qualunque colore esse siano e le speculazioni strumentali di chi non sta al governo della città o della provincia servono a ben poco perché sarebbe tutto da provare se, con loro al timone, le cose sarebbero andate diversamente. La verità è solo e sempre una sola: la scuola pubblica fa schifo e nessuno che ci metta mano tranne, a volte, la Fondazione Carilucca che, però, poi voleva spendere 60 milioni di euro per ristrutturare la ex manifattura. Ma con 60 milioni di euro quanti ragazzi potrebbero tornare a studiare dentro pareti riscaldate invece che stare in containers nemmeno fossero degli animali?