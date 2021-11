Cronaca



Alessandro Vaglia, professione 'pellegrino': passando da Lucca per compiere il giro del mondo a piedi

domenica, 7 novembre 2021, 09:18

di aldo grandi

Cinquantuno primavere alle spalle, alto un metro e ottantotto centimetri, occhi azzurri e capelli brizzolati, due figli e una ex moglie in quel di Brescia, un'azienda con 50 dipendenti fallita a causa del Covid e comprata dal padre industriale nello stesso ramo tecnologico legato agli impianti per motori elettrici in tecnologia Hairpin, una passione infinita per la filosofia, Alessandro Vaglia, bresciano doc del lago d'Idro, un lago ai piedi delle Alpi, ha deciso di fare una cosa incredibile: il giro del mondo a piedi. Questa avventura da... pellegrino profondamente religioso gli chiederà 4 mila 500 giorni ossia la bellezza di 13 anni. Una durata pazzesca, un tempo infinito, ma riuscirà a tenere fede a questo proponimento che lo terrà lontano da tutto ciò che è stato spingendolo nei posti più sperduti del pianeta?

Lo abbiamo incontrato per caso, ieri mattina al bar Frastuka di Antonio e Alessandro Zingale, il covo di sicilianità a Lucca. Vaglia sta dirigendosi, trenta chilometri al giorno, in Sicilia dove, ad attenderlo, c'è la sua musa ispiratrice, la sua nuova compagna. E' partito da Brescia e ha raggiunto, piano piano - si fa per dire - Genova. Qui doveva scegliere, nelle intenzioni c'era di svoltare a destra e recarsi verso il confine con la Francia per poi raggiungere la mèta preferita del pellegrino, Santiago de Compostela, poi la decisione di voler percorrere e conoscere l'Italia, questo meraviglioso e straordinario paese.

A Lucca ha dormito dalle suore Carmelitane così come, ogni volta e senza alcun programma stabilito in precedenza, è solito pernottare in conventi, monasteri o eremi. Questa mattina, prima di partire con, come sempre e sulle spalle, uno zaino del peso di 15 chili, ha lasciato u messaggio di ringraziamento alle suore: Cosa posso dirvi, carissime sorelle, Grazie, Grazie, Grazie. Siete immerse in un luogo bellissimo e voi mi avete toccato il cuore. Pace e bene. Ora mi dirigo verso Altopascio e pregherò per voi.

Ma che cosa spinge un uomo di indubbio successo professionale ad abbandonare tutto e tutti per ricominciare una nuova esistenza in un incredibile viaggio che sarà arduo se non impossibile portare a compimento?

"Avevo venduto la mia azienda ad un gruppo canadese per la cifra di 22 milioni di euro - racconta Vaglia - Dopo un anno di contrattazioni, di viaggi su e giù per il Canada, finalmente avevamo trovato l'accordo. Avevo chiesto due milioni di euro alle banche per avere un anticipo immediato e me lo avevano accordato. Tutto bene? No, perché quando è arrivato il Covid dal Canada hanno preferito dirottare gli investimenti sul ramo medico dove erano già attivi. Me lo comunicarono nei giorni successivi a quando, sul conto, era arrivato l'anticipo delle banche. A quel punto ho preferito rinunciare e, alla fine, l'azienda è fallita. Sono ingrassato fino a 150 chili, stavo tutto il giorno sul divano a leggere libri di filosofia di cui sono appassionato, poi, alla fine, ho deciso che dovevo tornare ad assumermi le mie responsabilità. Mia moglie mi aveva lasciato, io però non ho voluto mollare. In tre mesi di scalate in montagna, prima cento metri, poi duecento, poi trecento e via di questo passo, ho perso 45 chili in pochi mesi. In passato sono stato uno sportivo, quello che si dice un Iron man partecipando a competizioni di varia natura sempre all'estremo dello sforzo fisico. Così, ho pensato di realizzare una impresa che mi affascinava: il giro del mondo a piedi con sulle spalle uno zaino di 15 chili. Un pellegrino alla scoperta del mondo".

"Raggiungerò la Sicilia - continua - e da lì la Tunisia, il Marocco che è bellissimo e, dopo aver attraversato lo stretto di Gibilterra, risalirò verso Lisbona e il Portogallo. Quindi, da lì, cercherò una imbarcazione a vela che mi porterà in Sud America. Perché a vela? Perché nella mia filosofia di vita e di questo percorso voglio essere essenziale e limitarmi all'uso di tutto ciò che non è tecnologia. In Sicilia ho la mia compagna che mi aspetta. Breve sosta e poi via di nuovo. In Sud America ripercorrerò la strada che ha fatto Che Guevara e che ha descritto nei suoi Diari della motocicletta. Poi andò in America e percorrerò la via che è bene descritta nel film Easy Rider con Peter Fonda e Dennis Hopper. Quindi salperò per l'Isola di Pasqua, poi le Hawaii e la Nuova Zelanda".

Unico aggancio telefonico in tutto questo, un telefono cellulare che gli consente di poter parlare ogni giorno con i figli, uno dei quali frequenta il liceo classico, è innamorato della filosofia ed è bravissimo.

"Il Covid mi ha portato via l'attività gettandomi in uno stato di profonda prostrazione e frustrazione - conclude - Mio padre mi ha salvato e non gli sarò mai abbastanza riconoscente. Al di là del solito conflitto esistente tra un figlio maschio e il suo genitore, lui è una figura importante della mia vita a cui voglio un bene dell'anima. A Brescia se non lavori nons ei niente. Non a caso i vecchi sono soliti, se vedono qualche giovane al bar, dir loro in dialetto bresciano laura pota, che vuol dire lavora disgraziato. Io adesso ho scelto di fare questa impresa che ha, me ne rendo conto, dell'assurdo: tredici anni per fare a piedi 75 mila chilometri. Se ce la farà a finirla? Non lo so, può anche darsi che un giorno scelga di tornare in anticipo. Ma appena ho iniziato, la prima tappa è stata da Brescia a Maniva, 30 chilometri a piedi e un dislivello di 1700 metri e con lo zaino in spalla di 15 chili, ho capito che ero già in cammino".

Nella foto: Alessandro Vaglia con Antonio e Alessandro Zingale al Caffè Frastuka di via Cenami.