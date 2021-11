Armato di coltello rapina la farmacia di S. Vito: "Devo sfamare la famiglia"

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 10 novembre 2021, 23:23

È stato eseguito ieri dagli operatori della squadra volante della questura di Lucca l'arresto in flagranza di reato di un cittadino ghanese del '98, resosi responsabile di rapina impropria ai danni del supermercato Esselunga di via Carlo Del Prete

mercoledì, 10 novembre 2021, 08:50

Doppio appuntamento con la Cecchini Cuore ONLUS per tutti coloro che volessero sapere come riconoscere un arresto cardiaco, come eseguire un massaggio cardiopolmonare, come usare un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) e come disostruire le vie respiratorie nei lattanti, bambini ed adulti (manovra di Heimlich)

martedì, 9 novembre 2021, 16:00

Giovedì 11 novembre è la festa liturgica di San Martino di Tours, cui è dedicata la Cattedrale di Lucca. Si tratta della prima festa dopo la proclamazione del Santo a patrono del volontariato italiano da parte della Cei

martedì, 9 novembre 2021, 13:47

Sabato 13 novembre alle 9 una delegazione dell'associazione toscani in Friuli Venezia Giulia farà visita alla Fondazione Mario Tobino presso l'ex ospedale psichiatrico di Maggiano

lunedì, 8 novembre 2021, 08:52

Ci si è commossi ascoltandoli: centinaia di italiani davanti a un palco, sotto una pineta, con l'orchestra diretta da Andrea Colombini, il maestro d'orchestra ormai tra i portavoce nazionali più noti del popolo che sta crescendo sempre più e nato dalle ceneri di questo disastro chiamato emergenza sanitaria. Video

domenica, 7 novembre 2021, 18:00

Una ragazzina di 11 anni, è caduta a terra nel mentre che si arrampicava su un albero del giardino della sua abitazione in Via delle Piagge a Sant'Alessio