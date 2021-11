Cronaca



Auf Wiedersehen Caroline

domenica, 14 novembre 2021, 10:31

di aldo grandi

Si chiama Caroline Fuchs, origine teutonica, ma cuore italiano ché, altrimenti, non si sarebbe innamorata, sposandolo e diventandone la sua musa ispiratrice, di Piero Pacini, eccellenza lucchese sotto tutti i punti di vista. Soltanto che, in città, tutti o quasi conoscono lui, il gelatiere per antonomasia e per tradizione, una vita e anche qualcosa di più dietro il banco, ma anche una persona curiosa e amante del buon e bel vivere, straordinario collezionista di orologi, profondo conoscitore del mondo Rolex e, soprattutto, affidabile e serio come un orologio svizzero.

Così abbiamo pensato di provare a conoscere e far parlare un po' lei, che a Lucca è piovuta per colpa di Cupido anche se, è bene dirlo, non se ne è mai pentita. In più, una figlia universitaria, cresciuta alla tedesca il ché vuol dire abituata sin da giovanissima ad assumersi le sue responsabilità di autonomia e indipendenza senza dimenticare, però, da dove si viene.

Caroline è nata a Norimberga, la città del processo più famoso della Storia, ma, all'epoca, non era ancora nata. Non ha conosciuto suo papà Werner perché scomparso prematuramente quando lei era piccola e proprio durante una vacanza in Italia. Il padre, infatti, è un uomo bellissimo, biondo con occhi azzurri che ha passione delle immersioni subacquee in apnea. Ed è, purtroppo, durante una di queste, nell'azzurro mare d'Italia, che muore a causa di un malore.

Mamma Ingeborg Reinthaler vive un anno di disperazione, poi, decide di tornare a vivere. Incontrerà un ufficiale americano, Peter Roussos, piovuto direttamente dagli States in una base in territorio germanico, appassionato cacciatore e cultore di auto d'epoca, che la farà sorridere di nuovo e si prenderà cura di Caroline che lo considererà come un padre naturale.

Caroline cresce come una normale ragazza tedesca, è bella, bionda, non si può non notarla. E comincia la sua vita professionale nell'ambito dei profumi, l'universo femminile congenito che le regala soddisfazioni e che la porta a viaggiare su e giù per la Germania. Ovest ovviamente.

Un giorno si trova a dover trascorrere alcuni giorni nella città dove, proprio di fronte al negozio dove sta affiancando i proprietari, c'è una gelateria italiana che, dicono, fa girare la testa. La città era Erding, nei pressi di Monaco, in Baviera, la parte della Germania più vicina e simile all'Italia.

Peccato che, presto, la testa inizierà a girare per il rampollo di casa Pacini, il quale, ricorda, appena vista questa bionda entrare nel locale, è rimasto colpito. Al punto che, da perfetto gentlemen qual è sempre stato, dopo aver fatto una breve conoscenza, decide di farle arrivare in camera nell'albergo dove alloggiava, uno splendido mazzo di rose. E fa centro.

In Germania le donne tedesche non sono abituate alla galanteria italiana e in questo Piero era uno specialista attento sempre ai particolari. Così riesce a catturare l'attenzione della bellissima Caroline e, infatti, poco dopo ottiene anche la benedizione di mamma Rosanna Nardi, anche lei lucchese doc come papà Celestino, la quale, vedendo questa ragazza biondissima e affascinante seduta ad un tavolino del locale insieme al figlio, gli farà notare, senza tanto preamboli, che non sarebbe male se si decidesse a farle conoscere e a portarle in casa una magnifica ragazza come lei.

Sono passati tanti anni da allora, ma la cosa bella di questa coppia che ci ha sempre incuriositi e resi anche un po' invidiosi, è che sono ancora non solo insieme, ma innamorati come sempre. Lavorano da febbraio a novembre in maniera sovrumana o quasi, nessun giorno di vacanza e al pezzo se non h24 poco ci manca, poi, ogni anno, via da piccioncini per le strade del mondo. Per la cronaca, proprio in questi giorni, sono a Copenaghen a far visita alla Little Mermaid, la sirenetta di Hans Christian Andersen.

Caroline è una splendida padrona di casa, ama la conversazione, le piace la compagnia, cucina molto bene, sa apparecchiare la tavola in maniera invidiabile e pur essendo tedesca e, quindi, abituata all'indipendenza sin dall'adolescenza, ama essere una donna altrettanto amata dal proprio marito cosa che Piero Pacini non dimentica mai.

A Lucca Caroline sta bene così come stava bene in Germania e così come sarebbe stata altrettanto bene a Salisburgo dove Piero avrebbe voluto aprire, unico italiano, nella Getreidegasse, la via più esclusiva, una sua gelateria. Poi le cose sono andate in modo diverso e Piero e Caroline hanno scelto di restare a Lucca, ma una cosa è certa: dove va uno va anche l'altro.

Si è soliti dire che accanto ad un grande uomo c'è sempre una grande donna. Beh, in questo caso possiamo tranquillamente rovesciare l'assunto: accanto a una rande donna c'è sempre un grande uomo.

A Piero e Caroline in vacanza nel mare del Nord i nostri più calorosi saluti.

Foto Ciprian Gheorghita