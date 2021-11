Cronaca



Baby Doctor: al poliambulatorio arriva il corso di bilinguismo per stimolare l'apprendimento dei bambini

venerdì, 12 novembre 2021, 13:22

Be smart, be bilingual è lo slogan del nuovo corso di bilinguismo promosso da Baby Doctor School, la divisone dedicata alla scuola e all'apprendimento, del poliambulatorio pediatrico della dottoressa Alessia Bertocchini, Baby Doctor. Dal 22 novembre, ogni lunedì, alle 18.30, sulla piattaforma telematica del poliambulatorio, la dottoressa Giulia Cristoni guiderà le lezioni di questa innovativa tecnica, utile per far apprendere in modo naturale una seconda lingua ai bambini.



Il bilinguismo è un percorso che la famiglia sceglie per il proprio figlio per fare in modo che il bambino riesca a parlare fluentemente due lingue. Il video-corso è stato pensato per essere più pratico possibile: la durata sarà di 30 minuti, con la possibilità di inviare la videoregistrazione della lezione a tutti gli iscritti, in modo tale da poterla visionare anche in un secondo momento. Il corso si sviluppa per sette fasce di età, dal periodo della gravidanza fino ai 12 anni. Per ogni fascia si descriverà lo sviluppo del linguaggio e si proporranno varie attività, per liberare risorse da utilizzare nella quotidianità e sviluppare una serie di regole. Questo tipo di percorso è utile per il bambino e per il genitore che creerà una giusta interazione con il figlio.



La dottoressa Giulia Cristoni commenta così il corso: "la ricerca recente sul cervello bilingue ha contribuito non solo a sfatare i pregiudizi negativi sul bilinguismo, ma anche a dimostrare che ciò comporta molti benefici: l'accesso a due culture, gli indubbi futuri vantaggi sul mercato del lavoro e un miglior modo di pensare e agire in diverse situazioni".



Come afferma la dottoressa Alessia Bertocchini, chirurgo pediatra e titolare dei poliambulatori Baby Doctor: "partecipare al corso di bilinguismo è un modo per dare una possibilità in più ai nostri figli e siamo contenti che il poliambulatorio ancora una volta si caratterizzi per essere innovativo e all'avanguardia da questo punto di vista, mettendo sempre al centro la crescita e le potenzialità del bambino".



Per prenotarsi al corso e avere ulteriori informazioni: 338.8774330; segreteria@babydoctor.info; www.babydoctor.info