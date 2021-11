Baroni e Bianucci incontrano il mondo dello sport

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 11 novembre 2021, 16:03

Idee e proposte dal convegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione per la coesione sociale sugli strumenti di collaborazione

giovedì, 11 novembre 2021, 14:07

Si tratta di T. G., 48enne residente a Bagni di Lucca, che ieri pomeriggio, in evidente stato di ebbrezza, mentre stava transitando nella via del Brennero su una macchina condotta da un’amica, ha fatto fermare il veicolo, è sceso, si è avvicinato ai militari e, senza alcun motivo, li ha...

giovedì, 11 novembre 2021, 13:41

Il mercato è previsto in Piazza San Frediano, dove saranno allestiti i gazebo con prodotti di pelletteria, legatoria, oggettistica in legno d'olivo, oggettistica, profumatori, bigiotteria, fotografie, cappelli, sciarpe e stole in cashmere, paralumi, pietre naturali, maglificio

giovedì, 11 novembre 2021, 10:46

Blitz questa mattina, intorno alle 8, al campo nomadi di via della Scogliera. Sul posto gli agenti della polizia e della municipale, con una decina di auto: nel mirino l'abuso edilizio al centro del dibattito politico degli ultimi giorni. Notizia in aggiornamento

mercoledì, 10 novembre 2021, 23:23

È stato eseguito ieri dagli operatori della squadra volante della questura di Lucca l'arresto in flagranza di reato di un cittadino ghanese del '98, resosi responsabile di rapina impropria ai danni del supermercato Esselunga di via Carlo Del Prete

mercoledì, 10 novembre 2021, 23:23

Ennesimo episodio di microcriminalità nel tardo pomeriggio di oggi alla farmacia comunale di via Pesciatina a San Vito