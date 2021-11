Bassotto smarrito ai Comics ritrovato sulla via Romana

Altri articoli in Cronaca

domenica, 31 ottobre 2021, 22:56

La terza giornata dell’edizione 2021 di Lucca Comics & Games è terminata senza particolari criticità, nonostante l’intenso afflusso di visitatori. Il traffico automobilistico domenicale non ha avuto problemi, se non per alcuni rallentamenti in corrispondenza dell’ingresso e uscita dei parcheggi

domenica, 31 ottobre 2021, 12:52

I soliti bastardi nella notte hanno sfondato l'ingresso della sede del Rugby Lucca all'Acquedotto causando danni per migliaia di euro. E, intanto, le forze di polizia devono controllare i Green Pass...

sabato, 30 ottobre 2021, 16:57

Un invito alla seconda edizione del festival delle politiche giovanili della Città di Lucca “Ripartire”, in programma la prossima primavera: lo hanno rivolto il sindaco Alessandro Tambellini e il suo consigliere delegato Daniele Bianucci al ministro Fabiana Dadone, durante un incontro che si è svolto a Palazzo Orsetti

sabato, 30 ottobre 2021, 16:15

Oggi, in occasione del 100° anniversario della traslazione della salma del milite ignoto e conferimento della cittadinanza onoraria da parte del comune di Lucca, l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia della Sez. di Lucca ha partecipato con un proprio drappello e bandiera associativa alla manifestazione svoltasi all’interno di Palazzo Ducale - sala...

sabato, 30 ottobre 2021, 12:45

Il Milite Ignoto è cittadino onorario di Lucca nel 100° anniversario della traslazione all'Altare della Patria: “Un monito per le future generazioni a non dimenticare il sacrificio umano che ogni guerra porta con sé”

sabato, 30 ottobre 2021, 10:11

A dirlo è il responsabile della Funzione Pubblica Cisl della Toscana, Mauro Giuliattini, in merito alla situazione della sanità toscana