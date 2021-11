Black-out elettrico al Paladini. La provincia: "Interruzione causata da un disservizio Enel"

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 22 novembre 2021, 14:26

E’ in linea e con i primi annunci già inseriti il nuovo portale gratuito al servizio di cittadini e imprese per agevolare l’incrocio domanda/offerta di lavoro, www.toscanajobs.it

lunedì, 22 novembre 2021, 13:49

Una donna succube di un marito violento e il difficile percorso, fra paure, relazioni familiari e amicizie, per uscire dal tunnel della sopraffazione, denunciare i fatti alla Polizia riconquistare una vita normale

lunedì, 22 novembre 2021, 13:16

Tra i tanti motivi, molti dei quali senza particolare senso, per cui gli studenti scendono in piazza, ce n'è uno sacrosanto: non si può fare lezione dentro i containers, senza luce e senza riscaldamento. Così questa mattina i ragazzi, chiusi nelle 'gabbie' al Campo di Marte, hanno disertato la -...

domenica, 21 novembre 2021, 22:04

Grande successo per la festa degli alberi ad Aquilea, il comitato paesano organizza l'iniziativa alla quale partecipano circa 100 persone tra bambini, genitori, parenti, amici e semplici curiosi. Inaugurato anche la nuova tabellatura del percorso naturalistico "via Emilio"

domenica, 21 novembre 2021, 09:15

Al Circo Massimo una manifestazione imponente, immensa, contro la vergogna del Green Pass. C'era, poteva mancare?, anche l'influencer suo malgrado Andrea Colombini da Lucca con il coro e l'orchestra AN.TE.CO. Video

sabato, 20 novembre 2021, 19:45

Sedicesima manifestazione, statica e pacifica, contro il Green pass sulla salita del Caffè delle Mura, organizzata da Lucca Consapevole, con interventi di divulgatori scientifici e giornalisti. Foto di Ciprian Gheorghita