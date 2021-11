Cronaca



Buche, cartelli, semafori: la Gazzetta chiama... Palazzo dei Bradipi batte un colpo

mercoledì, 24 novembre 2021, 08:43

di chiara grassini

Le lamentele non servono a niente, soprattutto se vogliamo risolvere delle situazioni che ci stanno particolarmente a cuore. L'unica soluzione è recarsi sul posto, scattare le foto e segnalare il problema alla politica per un intervento mirato a migliorare il territorio in cui viviamo. Noi che il cellulare lo usiamo sempre - o quasi - non potevamo far finta di niente. Sfogarsi sui social e addossare le colpe a destra e a sinistra non era il caso. E così abbiamo deciso di inviare un'email corredata di foto all'assessore con delega al decoro urbano nella quale chiedevamo di sistemare il cartello che indica il nome di Mutigliano perchè si era piegato. A distanza di qualche giorno siamo tornati sul posto - ponte del Giglio per l'esattezza - a verificare che fossero state mantenute le promesse. E così è stato!



Non ci siamo fermati solo a ripristinare il cartello e a farlo ripulire dalla scritta "City". Anzi. L'occhio ci è caduto su un'altra situazione a porta San Pietro. Era un venerdì sera e ci recavamo al teatro del Giglio in occasione dello spettacolo l'Oreste. Mentre attraversavamo le strisce pedonali ci siamo resi conto che eravamo impossibilitati. Il motivo? La prenotazione pedonale era rotta e in pessime condizioni. Che fare allora? Far finta di niente? Eh no... telefono a portata di mano e un paio di scatti da inviare all'assessore di competenza. Il risultato? Semaforo nuovo e riparato.



A noi piace passeggiare e ogni tanto andiamo al Foro Boario lungo via della Scogliera. In una giornata di sole ci siamo imbattuti in enormi buche poco prima del cartello intitolato a Italo Meschi. Perchè non contattare l'assessore ai lavori pubblici? Ovviamente non abbiamo esitato a perdere tempo e ci siamo messi sin da subito a cercare i contatti.



"In riferimento alla richiesta di asfaltatura di via della Scogliera al momento ho richiesto l'intervento per la ripianatura delle buche presenti - hanno risposto dal comune -. Per quanto riguarda il rifacimento dell'asfalto inseriamo la strada nei lavori da realizzare con i prossimi interventi di asfaltatura da realizzare il prossimo anno". Appena ricevuto la risposta non potevamo che essere contenti perché il parcheggio del Foro Boario, quello accanto al bar per intendersi, non poteva restare in quelle condizioni, ovvero pieno di voragini che mettono a rischio gli pneumatici delle auto che sostano lungo quel tratto.