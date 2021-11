Cronaca



Celebrata a Palazzo Ducale la giornata delle forze dell'ordine

giovedì, 4 novembre 2021, 17:13

di chiara grassini

Commemorata la giornata delle Forze Armate nel cortile degli Svizzeri di Palazzo Ducale in concomitanza del centenario del Milite Ignoto e della conclusione della Prima Guerra Mondiale. La cerimonia si è aperta con la parata di diversi schiramenti, è proseguita con la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della difesa per poi depositare una corona al monumento dei caduti all'interno dello stesso cortile.Nel corso della celebrazione sono intervenuti il prefetto di Lucca Francesco Esposito il quale ha ricevuto gli onori, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e il consigliere provinciale Patrizio Andreuccetti. Hanno ricordato quella che fu la Grande Guerra soffermandosi in modo particolare sulle generazioni nate nel 1899 chiamate alle armi per combattere sul fronte nonostante la giovane età. Un richiamo alla storia e alla conservazione della memoria, dunque.



"Ci troviamo a commemorare questa giornata nella quale ricordiamo ciò che è accaduto nel 1915/1918 - ha affermato il prefetto- . Ma soprattutto anche il sacrificio di tanti che rimasero senza un nome, che caddero e che non ci fu la possibilità di riconoscerli. Come ricorda il presidente della Repubblica è l'anniversario del centenario della traslazione del Milite Ignoto all'altare della patria".



Il sindaco Tambellini ha invece citato e ricordato la figura del poeta Giuseppe Ungaretti. Di origini lucchesi ma nato ad Alessandria d'Egitto, aveva combattuto sul fronte durante la Prima Guerra Mondiale come testimoniano le sue raccolte di poesie "Allegria di naufragi". Secondo il primo cittadino la donna ha assunto un ruolo importante in quegli anni perchè impiegata a produrre armi (fronte bellico). Di tutt'altra opinione il consigliere provinciale Patrizio Andreuccetti che, a suo avviso, il ruolo della donna ha assunto importanza quando ha avuto la possibilità di votare.