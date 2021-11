Completato il censimento degli alberi monumentali della città di Lucca

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 17 novembre 2021, 14:16

Un nuovo avviso pubblico per dare in concessione il Mercato del Carmine e nuovi, importanti lavori che saranno finanziati in parte dal comune, in parte dalla Regione Toscana e in parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che già ha contribuito al primo blocco di interventi

martedì, 16 novembre 2021, 23:59

Revoca del patrocinio concesso dal Comune di Lucca all'evento Puccini e la sua Lucca Festival: 18° anno con conseguente diffida dall'utilizzo del logo della città: arrivata oggi ad Andrea Colombini, via Pec, l'ennesima vergogna della giunta Tambellini. Il testo integrale della determina

martedì, 16 novembre 2021, 16:15

In apertura nuovi cantieri per il consolidamento e messa in sicurezza di movimenti franosi e per il ripristino della viabilità nelle frazioni

martedì, 16 novembre 2021, 10:09

Presentato il calendario storico dell’Arma dei Carabinieri 2022 che celebra i duecento anni del primo regolamento generale dell’Arma. Il comandante generale, Gen.C.A. Teo Luzi, nel pomeriggio odierno, ha voluto svelare al grande pubblico l’ormai atteso prodotto editoriale

lunedì, 15 novembre 2021, 22:56

Ancora Italia ha dato il meglio di sé, nella città di Firenze, durante la giornata di domenica scorsa. Orchestra, coro, flashmob, migliaia di persone radunate per ribadire la loro sulla vicenda più discussa dell’anno: il Green Pass

lunedì, 15 novembre 2021, 21:52

Il sindaco di Viareggio rompe argini ed indugi e esce dal comitato per le celebrazioni pucciniane. Il motivo? il comportamento del sindaco di Lucca che non perde occasione per umiliare la città di Viareggio