Del Ghingaro sbatte la porta in faccia a Lucca e su Puccini va avanti da sé

lunedì, 15 novembre 2021, 21:52

di aldo grandi

Tutto sulla pelle pardon, sulla memoria di Giacomo Puccini. Il Maestro e italiano più famoso e, probabilmente, amato al mondo, non gradirebbe, presumibilmente, ciò che sta accadendo a queste latiudini, soprattutto, perché anche lui, quando era in vita, visse se non l'ostracismo, la assoluta assenza di gratitudine e di riconoscenza della sua città natale, ossia Lucca. Ma nessuno si meravigli, i lucchesi sono fatti così, da sempre, il loro sport più praticato è godere delle disgrazie altrui.

Sta suscitando un pandenomio e non è la prima volta visto che tempo fa se ne annusarono gli effluvi, la querelle in salsa pucciniana che vede opposti il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e il parigrado di Viareggio Giorgio Del Ghingaro. Il primo, ad onor del vero, non perde occasione per sparare ad alzo zero contro il primo cittadino 'cugino', reo, in primis, di non essere lucchese doc - è, infatti, originario del Compitese, un tiro di schioppo da Lucca - e, quindi, non non possederne l'anima. Poi, è anche colpevole di aspirare o, comunque, pensare a candidarsi alle prossime elezioni amministrative in qualità di sindaco a Lucca, mandando quindi a puttane i programmi del Pd lucchese e del delfino di Tambellini o figlioccio che dir si voglia Francesco Raspini.

In realtà nel comitato per le celebrazioni in vista dell'anniversario della morte del Grande Maestro sono e dovrebbero essere rappresentate in egual misura e consistenza le tre città di Puccini: Lucca, Viareggio e Pescaglia visto che Puccini restò colpito e si innamorò dell'eremo di Celle.

I tre sindaci, Alessandro Tambellini, Giorgio Del Ghingaro e Andrea Bonfanti, dovrebbero collaborare insieme in vista di un evento che potrebbe essere dirompente nel senso positivo per le sorti del turismo e della cultura della provincia. Invece, a quanto pare, i litigi e gli sgambetti sono all'ordine del giorno. Non ultimo, quello che Tambellini ha fatto a Giorgione organizzando a Bruxelles, addirittura, un evento pucciniano senza nemmeno avvertirlo tantomeno coinvolgerlo.

Così, King George, quando lo è venuto a sapere nel modo più umiliante possibile - e cioè tramite una lettera di invito all'evento, che riproduciamo in calce, inviatagli dall'ambasciata italiana a Bruxelles - ha pensato bene non solo di ringraziare, ma anche di spiegare che a causa del mancato coinvolgimento della sua città all'organizzazione, non sarebbe andato il 23 novembre all'appuntamento nel quale, per di più, avrebbe parlato il sindaco Tambellini.

Quest'ultimo, in sostanza, non ha volutamente fatto partecipe il collega nelle celebrazioni pucciniane nonostante tutti e tre i sindaci si trovino, insieme, nel comitato unitamente ad altre istituzioni tra cui le fondazioni che sono state avvertite di ciò che sta accadendo.

Chi conosce un po', ma nemmeno troppo, Giorgio Del Ghingaro, sa che la mosca, davanti al naso, gli passa, in genere, una volta sola. Tambellini, a onor del vero, ha già fatto su e giù diverse volte impunemente. Prevedibile, quindi, che alla fine il sindaco di Viareggio si sarebbe incazzato.

E adesso cosa succederà?