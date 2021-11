Cronaca



Delegazione del Friuli in visita a Maggiano

martedì, 9 novembre 2021, 13:47

Sabato 13 novembre alle 9 una delegazione dell'associazione toscani in Friuli Venezia Giulia farà visita alla Fondazione Mario Tobino presso l'ex ospedale psichiatrico di Maggiano.



Isabella Tobino accoglierà la delegazione friulana guidata dal presidente Angelo Rossi. Lo scorso anno in occasione del 110° anniversario della nascita di Mario Tobino, l'Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia aveva invitato Isabella Tobino in occasione della conferenza dal titolo "Mario Tobino "Di me si parlerà nelle tavolate..."



Nell'occasione la presidente aveva ripercorso, attraverso filmati e poesie, la vita e la multiforme figura di Tobino. L'incontro si era svolto presso l'aula Gusmani di Palazzo Antonini dell'Università di Udine, con le letture di Gianni Nistri. Una giornata programmata nell'ambito del progetto ALIMENTALAMENTE, con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Udine, Club per l'Unesco e con la collaborazione della Fondazione Mario Tobino.



La delegazione friulana visiterà l'ex ospedale di Maggiano e le stanze dove ha vissuto il medico e scrittore. Alla visita parteciperà la scrittrice senese Giulia Meattini, autrice del racconto "Lettere Smarrite", selezionato tra i vincitori del premio Racconti nella Rete 2021. Giulia nel suo racconto parla di una serie di lettere "smarrite", perché mai recapitate a destinazione, che vennero scritte dalla protagonista Mirella in un crescendo di emozioni, disperazione e follia che piano piano rivela al lettore la condizione fragile ed ineluttabile a cui erano condannate le donne internate in manicomio.