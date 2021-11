Cronaca



Difesa del suolo e viabilità: quasi 2 milioni di euro per gli interventi sul territorio di Villa Basilica

martedì, 16 novembre 2021, 16:15

Quasi 2 milioni di euro per interventi sul territorio. È la cifra ottenuta dal Comune di Villa Basilica grazie a finanziamenti ministeriali e regionali.

Grazie ai fondi stanziati dal Ministero della Transizione ecologica, infatti, l'amministrazione ha ottenuto 288mila euro per eseguire i lavori in località Lo Scasso: risorse utili per procedere al consolidamento del movimento franoso. Successivamente, saranno rimodellati i due versanti con opere di ingegneria naturalistica e saranno installate palificate doppie, che verranno ancorate al substrato roccioso con micropali. Ma non è tutto: dalla Regione Toscana, grazie al documento operativo per la difesa del suolo, arriveranno altri 900mila euro per eseguire i lavori sulla strada Duomo – Petrognano; 400mila euro per il consolidamento sulla strada di Boveglio e altri 158mila euro per l'intervento in località Moscato di Pariana, interessata da un altro movimento franoso. Anche in tutti questi casi, si tratterà di opere di bioingegneria e di bioedilizia, a ridotto impatto ambientale, poiché saranno utilizzati supporti in legno che consentono una maggiore tutela dell'ecosistema. I lavori inizieranno nel 2022.

"Una delle peculiarità del territorio di Villa Basilica è la costante presenza di microfrane – spiega il vice sindaco Giordano Ballini – e, come amministrazione, dobbiamo monitorare costantemente le zone più a rischio in tutte le frazioni. Le microfrane, oltre a una frequente attenzione, richiedono una progettualità ad ampio spettro, che consenta anche di contenere il più possibile i danni e disagi ai centri abitati. Voglio complimentarmi col nostro Ufficio tecnico che, col suo prezioso lavoro, ci ha permesso di accedere ai fondi per intervenire in tempi rapidi: un grande riconoscimento per l'impegno e l'attenzione che tutti mettiamo in campo ogni giorno per tutelare e difendere il nostro territorio".

Grazie all'Ufficio tecnico, inoltre, i lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità principale sulla Pontoro – Capornano e quelli sulla Villa Basilica – Capornano in località Rio sono stati conclusi nei tempi previsti e il transito dei mezzi sarà di nuovo consentito entro la fine del mese.