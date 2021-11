Cronaca



Due corsi per riconoscere un arresto cardiaco

mercoledì, 10 novembre 2021, 08:50

Doppio appuntamento con la Cecchini Cuore ONLUS per tutti coloro che volessero sapere come riconoscere un arresto cardiaco, come eseguire un massaggio cardiopolmonare, come usare un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) e come disostruire le vie respiratorie nei lattanti, bambini ed adulti (manovra di Heimlich). Il primo corso si svolgerà questo pomeriggio alle ore 17 presso la Scuola Media Chelini in via delle Cornacchie, 1103 a S. Vito.Il numero di telefono da contattare per partecipare è 347-7288155. Il secondo domani sera alle ore 20 al Tennis Club Dodo in via Villa Landi a S. Cassiano a Vico.In questo caso il numero di telefono per prenotare è 347-3284806.



I corsi BLS-D sono aperti a tutti senza limiti di età o di altro genere e si raccomanda la presenza almeno 10 minuti prima dell'inizio del corso.



In entrambi i casi il green pass e le altre misure anti covid, sono obbligatorie.