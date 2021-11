Cronaca



Esteso il servizio cargo bike a tutti i cittadini

giovedì, 18 novembre 2021, 16:57

di barbara ghiselli

"Da oggi estendiamo l'utilizzo delle cargo bike a tutti. L'iniziativa che, fino a ora, era riservata agli operatori che erano rientrati nella sperimentazione, diventa così un sistema utilizzabile e utilizzato da tutti e permette così a Lucca di avere un trasporto delle merci organizzato e razionale per una città più a misura di ambiente e di uomo, e dove tutti vivono meglio". Queste le parole dell'assessore alla mobilità Gabriele Bove alla presentazione dell'iniziativa che si è tenuta questa mattina in Piazza Santa Maria.

Bove ha spiegato infatti che da oggi non solo i corrieri ma anche i cittadini potranno usufruire di questo servizio per trasportare oggetti di piccole dimensioni.

Tre stazioni posizionate in altrettanti punti strategici della città: piazzale Verdi, piazza Santa Maria e via Bacchettoni per un totale di nove cargo bike a disposizione quindi non solo di tutti gli operatori della logistica che consegnano le merci all'interno della zona a traffico limitato ma anche dei cittadini.

A bordo della cargo bike si può accedere alla zona a traffico limitato, dalle 8 alle 20 e una volta terminato il servizio, il mezzo dovrà essere riconsegnato alla stazione da cui è stato prelevato.

Scaricando la app Life Aspire è possibile "sganciare" la cargo bike dalla stazione, caricarla con le merci che vogliamo trasportare e portarle a destinazione.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito del progetto http://www.life-aspire.eu o la pagina dedicata a Life Aspire sul sito del Comune di Lucca:

http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18092.