Ex manifattura, la società Good City srl di Pistoia si aggiudica l'asta

giovedì, 25 novembre 2021, 10:46

di chiara grassini

E' ufficiale. I due lotti della manifattura sud sono stati aggiudicati da Good City S.r.l, una società con sede legale a Pistoia, in via Fermi 75, per l'esattezza.



E' quanto emerso dall'asta pubblica di questa mattina, avvenuta a Palazzo Santini, dove l'immobile è stato venduto all'offerente, con legale rappresentante Filippo Ricci, rispettivamente per 1 milione e 502 mila euro e per 1 milione e 72 mila euro.



Nel dettaglio:

gli immobili andati all'asta questa mattina a Palazzo Santini sono i seguenti:

LOTTO 1 - Prezzo base d'asta €. 1.500.000

PORZIONE SUD-EST DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI

Lucca – Via Padre Macarini

Acquistato dalla Good City srl di Pistoia per € 1.502.000

LOTTO 2 - Prezzo base d'asta €. 1.070.000

IMMOBILE DENOMINATO “PALAZZO BERTOLLI” (ex Caserma Guardia di Finanza)

Lucca – P.le Risorgimento n. 263

Acquistato dalla Good City srl di Pistoia per € 1.072.000