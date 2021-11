Cronaca



Firenze abbraccia Andrea Colombini e dice no al Green Pass

lunedì, 15 novembre 2021, 22:56

di veronica dati

Ancora Italia ha dato il meglio di sé, nella città di Firenze, durante la giornata di domenica scorsa. Orchestra, coro, flashmob, migliaia di persone radunate per ribadire la loro sulla vicenda più discussa dell’anno: il Green Pass.

Andrea Colombini, Giovanni Cervelli e Debora Vincenti erano alla guida dell’orchestra Anteco che ha gradevolmente intrattenuto una folla composta da circa 7.000 persone che hanno sfidato, a gran voce, anche le previsioni meteorologiche che, per la giornata di domenica 14 novembre, erano in piena allerta gialla a causa dei forti temporali ed acquazzoni previsti.

Il meteo pare, invece, aver appoggiato chi, con ogni tipo di diritto, ha provato a difendere i propri ideali, cosa che dovrebbe essere comune all’interno di una repubblica democratica.

Una piazza che ha superato le aspettative degli organizzatori, battendo, di gran lunga, la manifestazione che si è tenuta nei giorni scorsi a Padova e che, precederà, chissà, forse anche a livello di numeri, quella che si terrà sabato 20 novembre al Circo Massimo, a Roma.

Tutti coloro che stanno girando, in lungo ed in largo, l’intero Stivale ci tengono, però, a sottolineare come queste manifestazioni vengano portate avanti pacificamente, senza alcun cenno di violenza o di estremismo, bensì con la presenza di personaggi conosciuti sia a livello nazionale che internazionale.

‘’Firenze è caduta così come, ci auguriamo, caschi presto la compressione dittatoriale che, da un anno, ci sta rappresentando come popolo: il Green Pass’’.