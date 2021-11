Cronaca



Furto al ristorante San Colombano: denunciati rumeno e albanese

giovedì, 18 novembre 2021, 15:33

Ieri la squadra mobile ha denunciato all’autorità giudiziaria gli autori di un furto avvenuto il 15 ottobre all’interno del Ristorante Caffetteria San Colombano a Lucca.



In quella circostanza, il personale delle volanti era intervenuto presso il noto locale lucchese dove nella nottata era stato commesso un furto di un telefono cellulare, tre tablet e la somma di 700 euro in contanti.



Gli accertamenti condotti attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza installate all’interno del locale e di quelle comunali presenti nella zona avevano consentito di ricostruire il modus operandi dei due autori, che si erano introdotti nell’esercizio attraverso una delle finestre poste sul retro asportando la refurtiva da un tavolo della sala e dalla cassa.



Uno dei due, che era a volto scoperto, è stato riconosciuto dagli operatori per un cittadino rumeno di 20 anni, residente in provincia e già noto per aver commesso reati contro il patrimonio.



Sempre attraverso l’analisi delle immagini è stato individuato anche il complice, cittadino albanese di 29 anni residente in città, indossante berretto e cappuccio del giubbotto, più volte ripreso di profilo.



Nel corso della giornata di ieri, la squadra mobile e le volanti hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione dell’autorità giudiziaria presso le abitazioni dei due soggetti rinvenendo un giubbotto di colore nero ed altro abbigliamento indossato all’atto di commettere il furto, aventi marchio e strappi identici a quelli ben visibili dalle immagini di videosorveglianza.



I due giovani sono stati condotti presso gli uffici della questura e, al termine delle procedure di identificazione, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria in ordine al reato di furto aggravato.