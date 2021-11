Ghanese pluripregiudicato e clandestino semina il panico all'Esselunga

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 10 novembre 2021, 23:23

Ennesimo episodio di microcriminalità nel tardo pomeriggio di oggi alla farmacia comunale di via Pesciatina a San Vito

mercoledì, 10 novembre 2021, 08:50

Doppio appuntamento con la Cecchini Cuore ONLUS per tutti coloro che volessero sapere come riconoscere un arresto cardiaco, come eseguire un massaggio cardiopolmonare, come usare un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) e come disostruire le vie respiratorie nei lattanti, bambini ed adulti (manovra di Heimlich)

martedì, 9 novembre 2021, 16:00

Giovedì 11 novembre è la festa liturgica di San Martino di Tours, cui è dedicata la Cattedrale di Lucca. Si tratta della prima festa dopo la proclamazione del Santo a patrono del volontariato italiano da parte della Cei

martedì, 9 novembre 2021, 13:47

Sabato 13 novembre alle 9 una delegazione dell'associazione toscani in Friuli Venezia Giulia farà visita alla Fondazione Mario Tobino presso l'ex ospedale psichiatrico di Maggiano

lunedì, 8 novembre 2021, 08:52

Ci si è commossi ascoltandoli: centinaia di italiani davanti a un palco, sotto una pineta, con l'orchestra diretta da Andrea Colombini, il maestro d'orchestra ormai tra i portavoce nazionali più noti del popolo che sta crescendo sempre più e nato dalle ceneri di questo disastro chiamato emergenza sanitaria. Video

domenica, 7 novembre 2021, 18:00

Una ragazzina di 11 anni, è caduta a terra nel mentre che si arrampicava su un albero del giardino della sua abitazione in Via delle Piagge a Sant'Alessio