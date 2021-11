Cronaca



Giornata contro l'Aids: a Lucca test gratuiti, immediati e anonimi in corte dell'Angelo

venerdì, 26 novembre 2021, 14:41

di chiara grassini

"Proteggersi sempre, discriminare mai" è lo slogan per la giornata contro l'Aids promossa dalla Croce Rossa di Lucca in collaborazione con l'amministrazione comunule, l'azienda Asl Toscana nord-ovest e le associazioni Ceis e LuccAut.

L'iniziativa si svolgerà sabato 4 dicembre in corte dell'Angelo nel centro storico e consiste nel fare test gratuiti, immediati e anonimi per Hiv dalle 17 alle 20. L'obiettivo è quello di sensibilizzare e informare la popolazione sul tema e abbattere i pregiudizi e giudizi spesso dovuti a una cattiva informazione.



I giovani della Croce Rossa distribuiranno dei profilattici e sis sposteranno nelle vie del centro per chiedere alle persone quanto sanno dell'argomento

Alla presentazione erano presenti il consigliere con delega ai dirirtti e alle politiche giovanili Daniele Bianucci, il consigliere delegato alla sanità Cristina Petretti insieme ad altri rappresentanti che lavorano in ambito socio-sanitario.

La responsabile della casa famiglia per malati di Aids monsignor Agresti, ovvero la dottoressa Chiara Bertolozzi, ha spiegato che la patologia continua ad esistere e che la comunità è"una realtà importante dopo il recovero ospedaliero". Si è soffermata sulla struttura che attualmente ospita 12 persone tra donne, uomini e trangender evidenziando che vi sono state liste di attesa andate esaurite in poco tempo.

Il consultorio giovani e unità operativa di psicologia ha fatto sapere che, grazie all'impegno della regione Toscana, ha offerto la possibilità a tutta la popolazione dai 14 ai 24 anni di ricevere contraccezione gratuita (delibera proposta due anni fa). Più nello specifico: il consultorio formato da una squadra di quattro figure professionali, ossia una ginecologa,un'ostretica, una psicologa e un'assistente sociale, danno risposte concrete ai ragazzi.

Michele De Gennaro, clinico e infettivologo del reparto di malattie infettive del San Luca, ha spiegato che nel 2020 i casi di infezione sono stati 1330, dati segnalati al centro operativo Aids.

"L'iniziativa risulta fondamentale per prevenire se stessi e gli altri - ha dichiarato ponendo particolare attenzione all'ambulatorio situato alla cittadella della salute e aperto dal lunedì al venerdì 'con accesso diretto' per effettuare il test".

In altre parole prevenire e fare informazione sono le parole giuste con cui sensisbilizzare il tema. Della stessa idea anche Valeria Massei, responsabile promozione della salute della Asl che ha parlato del progetto 'benessere a scuola',attivo da dieci anni.

In cosa cossiste esatttamente? E'un progetto che "mira a rafforzare le competenze relazionali ed emotive per promuovere lae capacità di resilienza dei ragazi con l'obiettivo di arrivare a fare scelte consapevoli". Si tratta di un piano formativo di tre anni rivolto sia a studeti che a insegnanti e che coinvolge circa 300 ragazzi l'anno.

In merito alla giornata contro l'Aids, Valeria Massei ha fatto sapere che "aderiamo aUltimora, il progetto del Ceis al quale hanno preso parte anche due istitituti superiori di Lucca (Vallisneri e Majorana) e due della Versilia".

"Ultimora" è un progetto biennale e alla fine dell'anno, ovvero nel 2022, gli studenti che hanno prodotto eleborti sotto forma di spot o fimati, verranno a sua volta pubblicati online e sui social.