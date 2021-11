Cronaca



Grandi emozioni a Maggiano per la visita della delegazione Friuli

sabato, 13 novembre 2021, 13:00

Grandi emozioni a Maggiano per la delegazione dell'associazione toscani in Friuli Venezia Giulia. Accompagnati dalla presidente della Fondazione Tobino, Isabella Tobino, hanno visitato con molto interesse e partecipazione i padiglioni e la parte museale dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano. La delegazione friulana era guidata dal presidente, Angelo Rossi, e dalla segretaria dell'associazione, Leonarda Lasaponara. Particolarmente toccanti i momenti dedicati alla lettura di alcuni brani tratti da "Per le antiche scale" e "Le libere donne di Magliano" di Mario Tobino. Letture interpretate da Simona Generali e Aldo Terigi con l'accompagnamento musicale di Maurizio Micheli. Ha preso parte alla visita la scrittrice senese Giulia Meattini, autrice del racconto "Lettere Smarrite", selezionato tra i vincitori del premio Racconti nella Rete 2021. Un racconto dove si parla della condizione fragile ed ineluttabile a cui erano condannate le donne internate in manicomio.