I cinesi sbarcano in Fillungo

venerdì, 12 novembre 2021, 10:15

di aldo grandi

Secondo alcune indiscrezioni i cinesi avrebbero preso in affitto due fondi commerciali, uno all'inizio di via Fillungo nei pressi dell'incrocio di via Roma e l'altro più avanti, praticamente dove si trovava prima una nota profumeria storica e dove, circa un paio di anni fa, la Soprintendenza era intervenuta per una questione di arredi storici spariti anzi, asportati senza che si sappia che fine hanno fatto.

Le attività commerciali che sorgeranno dovrebbero essere legate alla vendita di borse e accessori. L'avvento di commercianti cinesi in via Fillungo rappresenta una novità visto che, ormai, in altre zone della città, vedi Caffè delle Mura e non solo, sono già giunti da un pezzo.

Cosa resterà di lucchese in quella che è la strada per antonomasia della tradizione commerciale cittadina, non è dato sapere. Si tratta di una svolta epocale perché è evidente che il livello di qualità e di identità non sarà e non lo è già più ora, lo stesso.