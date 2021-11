IC Lucca 3: in ricordo della maestra Tiziana Biancalana

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 12 novembre 2021, 16:40

Da questa mattina è entrata in funzione la quinta Fonte del Futuro collocata da Geal e comune di Lucca a San Pietro a Vico. Dopo San Filippo, Ponte a Moriano, Pontetetto e Santa Maria a Colle un nuovo erogatore di acqua buona servirà l'ampio comprensorio che circonda la frazione a...

venerdì, 12 novembre 2021, 13:22

Be smart, be bilingual è lo slogan del nuovo corso di bilinguismo promosso da Baby Doctor School, la divisone dedicata alla scuola e all'apprendimento, del poliambulatorio pediatrico della dottoressa Alessia Bertocchini, Baby Doctor

venerdì, 12 novembre 2021, 12:25

La polizia accompagna in un centro di espulsione un altro cittadino tunisino colto in flagranza di reato mentre compiva l'ennesimo furto su auto in sosta nel centro storico di Lucca

venerdì, 12 novembre 2021, 11:58

Si rinnova per ulteriori 10 mesi la moratoria all'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico di Lucca. La delibera approderà in consiglio comunale nei prossimi giorni. Nel frattempo è stato affidato uno studio a Imt per impostare strategie di programmazione efficaci 'a misura' della...

venerdì, 12 novembre 2021, 11:31

Impianti idrovori della Fossa Media e del Fosso Cesana a Pontetetto e del Fosso Lobaco a Santa Maria a Colle, ma anche le reti di contenimento posizionate coi fondi del Piano di sviluppo rurale in località Torre: il Consorzio 1 Toscana Nord mette in manutenzione le opere idrauliche presenti nel...

venerdì, 12 novembre 2021, 10:38

L'incontro aperto a tutti, naturalmente rispettando le regole per il contagio Covid-19, del 14 novembre a Bagni di Lucca verrà svolto nella sala parrocchiale S. Cuore ed è organizzato dal movimento lavoratori di AC di Lucca con l'aiuto del MLac nazionale