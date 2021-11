Cronaca



Il Codice Rosa in campo per la tutela dei minori

venerdì, 19 novembre 2021, 17:40

Minori a Rischio di Abusi e Maltrattamenti: riprendono gli incontri di formazione dei docenti referenti.

Riprendono, dopo la sospensione delle attività dovute all’emergenza sanitaria, gli incontri di formazione dei docenti referenti del progetto MI.RI.A.M. (Minori a Rischio di Abuso e/o Maltrattamento), a cura dell’apposito gruppo di lavoro ricostituito questo pomeriggio a seguito della riunione promossa dalla Prefettura di Lucca.

Il progetto, nato da un protocollo sottoscritto presso la Prefettura di Lucca nel lontano 2007 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, la Procura presso il Tribunale dei Minorenni, il Tribunale per i Minorenni, la Questura, l’Arma dei Carabinieri, l’Ufficio Scolastico Territoriale, la Provincia, le Articolazioni zonali delle Conferenze dei Sindaci, l’Azienda Sanitaria Locale e la Federazione Italiana Medici Pediatri, mira a potenziare l’azione per contrastare il fenomeno del maltrattamento dei minori, garantendo un’idonea formazione dei referenti individuati presso ciascuna istituzione scolastica.

Nel corso dell’incontro è emersa l’esigenza di ampliare le figure professionali idonee alla rilevazione di situazioni che possano far sospettare fenomeni di abuso o maltrattamento, considerando tali anche le molestie nei confronti del minore con sopraffazione, il c.d. bullismo, e anche la violenza “assistita” che si realizza ogni qual volta un minore è testimone delle violenze nei confronti del proprio genitore.

Per tale ragione all’incontro erano presenti i responsabili del progetto Codice Rosa e i Presidenti dei Centri Antiviolenza “Luna” di Lucca e “La Casa delle Donne” di Viareggio, i quali hanno manifestato l’intento di aderire al citato Protocollo.

La formazione congiunta prenderà il via dal prossimo gennaio e sarà curata da giudici della Procura, rappresentanti delle forze dell’ordine, dai medici pediatri e responsabili del Codice Rosa, per rafforzare la prevenzione e le azioni di contrasto all’abuso e al maltrattamento nei confronti dei minori.

Obiettivo degli incontri quello di far conoscere i contenuti del progetto a insegnanti e operatori scolastici i quali, nel caso in cui osservino negli studenti sintomi di disagio di difficile interpretazione, possono rivolgersi, tramite il referente scolastico del Progetto Mi.Ri.A.M., ai diversi attori del Protocollo per individuare congiuntamente le azioni necessarie alla tutela del minore.