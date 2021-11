Cronaca



Il comune di Lucca intitola una via ad Anna Maria Mozzoni

sabato, 13 novembre 2021, 13:54

di chiara grassini

Intitolata una via ad Anna Maria Mozzoni: stamani la commemorazione a palazzo Orsetti, poi l'inaugurazione della targa. Erano presenti il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, l'assessore Ilaria Vietina, il prefetto Francesco Esposito, il questore Alessandra Faranda Cordella, il presidente del consiglio Francesco Battistini e Daniela Grossi, presidente dell'associazione 'Città delle donne'.



"Siamo qui per ricordare la figura di Anna Maria Mozzoni, una donna di grande intelligenza e di rilievo che ha difeso il diritto delle donne e lottato per la parità di genere e contro l'emancipazione femminile - ha affermato Tambellini che ha introdotto il personaggio mettendo i risalto i fatti più importanti della sua vita".



Nasce a Milano nel 1837 da una famiglia colta e aristocratica ma modesta di ricchezza. Il padre Giuseppe è un ingegnere architetto mentre la madre Delfina Piantanida proviene dall'alta borghesia milanese. E' considerata una delle figure di spicco nel panorama italiano e internazionale tra l'Ottocento e il Novecento per il suo impegno teorico, civile e politico.



"Perchè si intitola la strada? - si è domandato il prefetto Esposito -.Per ricordare le vicende storiche e umane di Anna Maria Mozzoni, una figura poco conosciuta nel periodo risorgimentale". O semplicemente recuperare la sua memoria, come ha affermato Ilaria Vietina.



Durante l'incontro sono stati letti dal gruppo 'Panchina' alcuni passi, la biografia,, uno scritto indirizzato alle giovani donne e una lettera inviata all'allora ministero della giustizia Zanardelli.