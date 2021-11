Il cordoglio dell’Azienda USL Toscana nord ovest per la scomparsa di Maria Teresa Caravatta, caposala storica del “Campo di Marte”

Altri articoli in Cronaca

martedì, 30 novembre 2021, 14:18

Sono stati quasi 30.000 i kg di generi alimentari raccolti nei circa 30 punti vendita che nella piana lucchese, mediavalle del Serchio e Garfagnana, sabato scorso 27 novembre, hanno aderito alla tradizionale giornata della "Colletta Alimentare"

lunedì, 29 novembre 2021, 23:26

È stato arrestato ieri sera in flagranza di reato per rapina impropria un italiano di Pistoia di 34 anni, che aveva tentato di rubare della merce presso il Brico Center di via San Savonarola

lunedì, 29 novembre 2021, 16:33

Con il supporto del Centro di Salute Mentale di Lucca (diretto attualmente dalla Dssa Adalgisa Soriani), della Società Medico Chirurgica Lucchese, della Fondazione Mario Tobino, e delle Associazioni del settore della Salute Mentale (AssociazioneArchimede, Associazione Lucchese Arte e Psicologia), si è finalmente trovato uno spazio

lunedì, 29 novembre 2021, 16:29

La Cappella di Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca è un'istituzione storica e prestigiosa. È diventata Coro della Cattedrale nel 1966 e ha sede nell'Oratorio della Madonnina

lunedì, 29 novembre 2021, 15:33

Sono pronti ad entrare in azione nell'Alta Garfagnana i trattori degli agricoltori di Coldiretti per intervenire come spalaneve per pulire le strade e per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo

domenica, 28 novembre 2021, 14:39

Un piacevole e gradito ritorno da Roma: il nostro corrispondente dai tempi di inizio Covid torna sulla materia con un suo personalissimo punto di vista