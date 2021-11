Il tour dei cioccolatieri fa tappa a Lucca

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 24 novembre 2021, 12:44

Giada Alessandri, mamma di un bambino di 13 anni che ha una diagnosi di autismo con alto funzionamento, cioè ha consapevolezza di sé e del suo stato, si è rivolta amareggiata alla Gazzetta di Lucca per porre l'attenzione su un problema che riguarda, oltre a lei, molte famiglie

mercoledì, 24 novembre 2021, 12:18

La provincia di Lucca ha concluso in questi giorni le procedure di gara relative all'appalto per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Serchio a Lucca, l'infrastruttura che collegherà la SP 1 Francigena (via per Camaiore) con la statale n. 12 del Brennero

mercoledì, 24 novembre 2021, 10:54

In piena estate, a contagi zero, scrivevamo che a novembre sarebbe nuovamente esplosa la presunta pandemia e sarebbero state adottate misure ancora più restrittive: avevamo ragione. Dicevano che con il vaccino l'allarme sarebbe rientrato, invece eccoci qua e la colpa, ora, è di quei pochi ebrei che non vogliono vaccinarsi

mercoledì, 24 novembre 2021, 08:43

Le lamentele non servono a niente, soprattutto se vogliamo risolvere delle situazioni che ci stanno particolarmente a cuore. L'unica soluzione è recarsi sul posto, scattare le foto e segnalare il problema alla politica per un intervento mirato a migliorare il territorio in cui viviamo. Foto

martedì, 23 novembre 2021, 20:13

Quali sono i problemi più sentiti dai cittadini del Piaggione? Alla domanda ha risposto Luca Mariani, presidente del comitato paesano. La Gazzetta di Lucca lo ha incontrato questa mattina alla chiesa di Sant'Andrea sulla via dl Brennero

martedì, 23 novembre 2021, 14:59

350 mila euro d’investimento, sei fra quartieri e frazioni interessate dagli interventi per oltre due chilometri di marciapiedi che verranno realizzati o rimessi a nuovo, rendendoli maggiormente fruibili e accessibili a tutti