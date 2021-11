Cronaca



Inaugurato il restauro del monumento ai caduti di San Pietro a Vico

giovedì, 4 novembre 2021, 17:03

In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate è stato presentato a San Pietro a Vico il monumento ai caduti completamente restaurato negli scorsi mesi. Si tratta di uno degli interventi parte di un progetto complessivo per il recupero dei luoghi della memoria e per aumentare il decoro delle frazioni e dei paesi voluto dall'amministrazione comunale.

Nell'occasione è stata apposta al monumento una corona d'alloro dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e Fondazione. Erano presenti il sindaco Alessandro Tambellini, gli assessori Gabriele Bove e Francesco Raspini, il consigliere comunale Enzo Giuntoli, il presidente dell'ANMIG Gino Franchi, il parroco Don Giovanni Michelotti, una rappresentanza del Gruppo Donatori di Sangue “Marco Rossi” di San Pietro a Vico. L'intervento di restauro ha avuto un costo complessivo di 26.900 euro circa.