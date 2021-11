Cronaca



Incidente con cinque veicoli sulla via per Camaiore: traffico in tilt e code chilometriche

giovedì, 4 novembre 2021, 13:14

di aldo grandi

Grosso incidente intorno alle 12.45 sulla via per Camaiore, in località Tre Cancelli, proprio davanti al bar Tre Cancelli. Un Ape, il cui conducente è stato trasferito al pronto soccorso, si era fermato sulla corsia in direzione Lucca per poter svoltare e parcheggiare davanti al caffè. Da dietro è, però, sopraggiunta una Fiat 500, di colore grigio, che lo ha violentemente tamponato, spingendolo sulla corsia opposta. In quel momento, un'altra 500, dello stesso colore, lo ha centrato frontalmente, sbandando e finendo, poi, contro due vetture in sosta. Cinque i veicoli coinvolti, nessun ferito grave, ma molta paura e rischio concreto che si è sfiorata una tragedia.



Sul posto una pattuglia dei vigili urbani e alcune autoambulanze. Si sono formate due code, in entrambi i sensi di marcia, lunghe fino a quattro chilometri e, soltanto verso le 13.15, il transito è ripreso molto lentamente.