Incontro del movimento lavoratori di Azione Cattolica

venerdì, 12 novembre 2021, 10:38

L'incontro aperto a tutti, naturalmente rispettando le regole per il contagio Covid-19, del 14 novembre a Bagni di Lucca verrà svolto nella sala parrocchiale S. Cuore ed è organizzato dal movimento lavoratori di AC di Lucca con l'aiuto del MLac nazionale.



Nel pomeriggio, inizio ore 15.30 con riflessioni ed esperienze da parte di Antonio Bini (MLac Lucca) e Maurizio Biasci (vicesegretario nazionale MLAC) dei due campi estivi organizzati dal MLac svolti a Corfino a luglio insieme e con l'aiuto della pastorale sociale di Lucca e del campo di Abruzzo, svoltisi a settembre, incentrate sull'enciclica laudato si di Papa Francesco ed ecologia integrale, esperienza sul territorio e in preparazione alla settimana sociale di Taranto. E infine ci sarà anche l'intervento e la dovute riflessioni sulla settimana sociale di Taranto svoltasi a ottobre da Chiara Dalle Mura, come delegata diocesana; nella delegazione hanno fatto parte anche il vescovo Paolo Giulietti, Luca Pighini, direttore della pastorale sociale di Lucca e Stefano Viviani, segretario diocesano del MLac.



Inoltre la messa della mattinata delle ore 11.00 nella chiesa S.Pietro di Bagni di Lucca presieduta dal parroco don Raffaello Giusti sarà in ricordo di Franco Sarti, che è stato segretario nazionale e diocesano del MLac e che è venuto a mancare questa estate. Ci saranno anche due testimonianze in ricordo di lui del direttore dell'Inas CISL di Lucca Andreozzi e per il Mlac Lucca Antonio Bini. Sono stati invitati l'amministrazione comunale di Bagni di Lucca e il presidente dell'Unione dei comuni della mediavalle.