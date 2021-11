La polizia dialoga con la lirica: il lungo percorso verso la parità di genere

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 24 novembre 2021, 19:36

La facciata della questura di Lucca si illumina di arancione in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne

mercoledì, 24 novembre 2021, 19:27

Gli operatori della volante della questura di Lucca hanno tratto in arresto un cittadino gambese di 23 anni, regolare sul territorio, (permesso di soggiorno in attesa di occupazione) per rapina impropria al negozio OVS di via Roma

mercoledì, 24 novembre 2021, 19:18

La giunta ha approvato il progetto definitivo per un importo di 190.000 euro. I lavori a primavera 2022. Intanto è in corso un intervento di risistemazione del parco di via Sandei all'Arancio. L'assessore Raspini: "investire in quella socialità che è alla base dei legami di ogni comunità locale"

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:21

Il comitato 'Uniti per la manifattura' ha bruciato simbolicamente in piazza i moduli per la raccolta firme del processo partecipativo: domattina alle 9 ci sarà l'asta pubblica a Palazzo Santini dove si deciderà del futuro della struttura

mercoledì, 24 novembre 2021, 12:44

Giada Alessandri, mamma di un bambino di 13 anni che ha una diagnosi di autismo con alto funzionamento, cioè ha consapevolezza di sé e del suo stato, si è rivolta amareggiata alla Gazzetta di Lucca per porre l'attenzione su un problema che riguarda, oltre a lei, molte famiglie

mercoledì, 24 novembre 2021, 12:18

La provincia di Lucca ha concluso in questi giorni le procedure di gara relative all'appalto per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Serchio a Lucca, l'infrastruttura che collegherà la SP 1 Francigena (via per Camaiore) con la statale n. 12 del Brennero