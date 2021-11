La solita 'risorsa' tenta una rapina in pieno centro: arrestato

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 24 novembre 2021, 19:36

La facciata della questura di Lucca si illumina di arancione in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne

mercoledì, 24 novembre 2021, 19:31

Nell’alveo degli eventi legati alla ricorrenza della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, presso l’auditorium Boccherini dell’ Istituto Superiore di Studi Musicali di Lucca, si è svolto ieri un evento promosso dalla polizia

mercoledì, 24 novembre 2021, 19:18

La giunta ha approvato il progetto definitivo per un importo di 190.000 euro. I lavori a primavera 2022. Intanto è in corso un intervento di risistemazione del parco di via Sandei all'Arancio. L'assessore Raspini: "investire in quella socialità che è alla base dei legami di ogni comunità locale"

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:21

Il comitato 'Uniti per la manifattura' ha bruciato simbolicamente in piazza i moduli per la raccolta firme del processo partecipativo: domattina alle 9 ci sarà l'asta pubblica a Palazzo Santini dove si deciderà del futuro della struttura

mercoledì, 24 novembre 2021, 12:44

Giada Alessandri, mamma di un bambino di 13 anni che ha una diagnosi di autismo con alto funzionamento, cioè ha consapevolezza di sé e del suo stato, si è rivolta amareggiata alla Gazzetta di Lucca per porre l'attenzione su un problema che riguarda, oltre a lei, molte famiglie

mercoledì, 24 novembre 2021, 12:18

La provincia di Lucca ha concluso in questi giorni le procedure di gara relative all'appalto per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Serchio a Lucca, l'infrastruttura che collegherà la SP 1 Francigena (via per Camaiore) con la statale n. 12 del Brennero