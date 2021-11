Cronaca



Lo sfogo di una mamma: "Perché mio figlio, autistico, non può fare lo sport che gli interessa?"

mercoledì, 24 novembre 2021, 12:44

di barbara ghiselli

"Si parla tanto di inclusione ma alle parole devono seguire i fatti e mi sto rendendo conto che molto spesso non è così". Con queste parole, Giada Alessandri, mamma di un bambino di 13 anni che ha una diagnosi di autismo con alto funzionamento, cioè ha consapevolezza di sé e del suo stato, si è rivolta amareggiata alla Gazzetta di Lucca per porre l'attenzione su un problema che riguarda, oltre a lei, molte famiglie.

La signora si domanda: "Come faccio a fargli capire che non ci sono possibilità di fare lo sport che a lui interessa? Purtroppo venerdì scorso ho ricevuto l'ennesimo rifiuto ad accettare mio figlio da parte di una società sportiva che ha sede nella provincia di Lucca".

La signora Alessandri spiega che non tutti i corsi sono aperti ai ragazzi che hanno una disabilità e, per quanto ne sa, a parte il baskin (che è uno sport che a suo figlio non interessa) è difficile che ci siano realtà veramente inclusive dove normodotati e ragazzi con disabilità possano giocare insieme. Aggiunge: "Non è giusto che i ragazzi con disabilità non possano scegliere liberamente di fare lo sport che più a loro si addice e piace. La società deve integrare e includere tutti, non emarginare. Mi auguro che, con questo articolo qualcuno si metta in contatto con me e permetta finalmente a mio figlio di scegliere il tipo di sport per cui si sente più portato cioè l'atletica. Sono disposta anche a supportare la società sportiva con operatori specializzati che stiano vicino a mio figlio durante le ore del corso sportivo e ad accompagnarlo nei comuni di Lucca, Capannori, Porcari e Montecarlo purché qualche società dia a mio figlio questa opportunità".

La signora evidenzia anche il fatto che suo figlio ha uno spirito artistico (gli piace ballo, canto e suonare uno strumento) ma, purtroppo anche in quel campo, per ragazzi con disabilità, ci sono davvero pochissime iniziative. E' possibile fare qualcosa in merito?