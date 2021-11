Luca Cordero di Montezemolo a Palazzo Orsetti

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 18 novembre 2021, 19:19

Domani in tutta Italia e anche a Lucca si terrà una manifestazione indetta dall'Unione degli Studenti e dal Cantiere Scuola per protestare contro le condizioni ambientali nei quali si trova a vivere l'universo scolastico

giovedì, 18 novembre 2021, 18:40

Gli ultimi dati ricevuti da Google Analytics dimostrano come la Gazzetta di Lucca sia un treno in corsa lanciato a velocità pazzesca: oltre 200 mila utenti unici assoluti negli ultimi 30 giorni. Dietro, anche loro di corsa, le altre 'sorelle'

giovedì, 18 novembre 2021, 17:30

Un reperto archeologico che in sé racconta diverse fasi e molteplici aspetti della storia lucchese e, in questo modo, costituisce un tassello significativo del quadro culturale italiano

giovedì, 18 novembre 2021, 16:57

Tre stazioni posizionate in altrettanti punti strategici della città: piazzale Verdi, piazza Santa Maria e via Bacchettoni per un totale di nove cargo bike a disposizione quindi non solo di tutti gli operatori della logistica che consegnano le merci all'interno della zona a traffico limitato ma anche dei cittadini

giovedì, 18 novembre 2021, 15:33

Individuati gli autori di un furto al ristorante San Colombano: si tratta di un cittadino rumeno di 20 anni, residente in provincia, e del complice, albanese di 29 anni residente in città

mercoledì, 17 novembre 2021, 17:08

C’è chi lamenta l’impossibilità di pagare utilizzando il bancomat per bollettini anche di 150 o più euro, chi è stufo delle code fuori dall’ufficio postale di via Nottolini a San Concordio