Cronaca



Lucca Consapevole: "Uniti e compatti contro il Green pass"

sabato, 20 novembre 2021, 19:45

Non mollano di un centimetro. Anche oggi, per la sedicesima volta, sulla salita del Caffè delle Mura è andata in scena la manifestazione contro il lasciapassare verde (leggi 'Green pass') organizzata da 'Lucca Consapevole', con interventi di divulgatori scientifici e giornalisti per aumentare la consapevolezza di tutti.



"Dopo il grande successo della settimana scorsa - esordisce Massimiliano Marchi di Lucca Consapevole -, quando abbiamo tenuto il nostro primo convegno sulla salute mentale, con psichiatri, psicologi e terapeuti che hanno espresso la loro visione del mondo attuale, con tante domande del pubblico rimasto estremamente soddisfatto, oggi, sabato 20 novembre, torniamo in piazza per dire 'no' al Green pass".



"E' importante - afferma Marchi - venire tutti a manifestare, sia per farci sentire (e per far sentire, a noi stessi, che non siamo soli) sia per creare quella rete di supporto e di condivisione reciproca tra le persone, anche perché le notizie che ci arrivano dal resto d'Europa non sono confortanti: vedi Austria e le sue leggi, o gli scompigli che si sono verificati in Olanda, a Rotterdam, dove ci sono stati anche dei feriti negli scontri".



"Quindi - conclude - è importantissimo far sentire la nostra voce e dimostrarci compatti e uniti in questo momento storico difficile".



Foto di Ciprian Gheorghita