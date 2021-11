Cronaca



Lucca sempre più... Consapevole

sabato, 6 novembre 2021, 17:55

Dopo essere stati ospiti, la scorsa settimana, di "Libertà di Scelta Versilia", con corteo sul lungomare di Viareggio e manifestazione statica in piazza Mazzini con tanti interventi importanti, gli attivisti di "Lucca Consapevole" sono tornati oggi nella loro città per dire 'no' al Green pass.



"Oggi siamo veramente molto tristi - ha spiegato - perché escono ogni giorno nuovi studi clinici importanti che dimostrano quanto questi vaccini siano inefficaci ed insicuri. A riprova di quanto il Green pass non sia tanto una misura sanitaria quanto politica, di controllo della popolazione. Noi, come Lucca Consapevole, ci stiamo opponendo a questo abominio che deve essere abolito e stiamo iniziando a mettere in atto degli eventi e dei convegni, proprio per aumentare la consapevolezza delle persone".



Il prossimo convegno (intitolato "E ora come si fa?"), sul disagio psicologico, sociale ed emotivo che ha colpito tutti noi negli ultimini anni, sarà sabato 13 novembre. Per maggiori informazioni è possibile andare sul sito di 'Lucca Consapevole'.



Foto di Ciprian Gheorghita