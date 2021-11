Cronaca



Manifattura, il comitato brucia in piazza le firme: "Ci sentiamo presi in giro"

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:21

di chiara grassini

"Come cittadini ci sentiamo umiliati e presi in giro" ha affermato il comitato Uniti per la manifattura che ha informato la cittadinanza sulle ultime vicende relative all'immobile seguite da un flash mob in piazza San Michele. Perchè? Semplice. Domattina alle 9 ci sarà un'asta pubblica a palazzo Santini dove si deciderà del futuro della struttura. In tal senso il comitato chiede di annullare l'asta e di ribellarsi poichè "questa non è democrazia ma autoritarismo e disprezzo per la società civile e per le persone".



In sintesi: erano state raccolte 1400 firme (ne bastavano 650 e inviate all'autorità regionale il 29 settembre) da parte di associazioni e comitati per attivare il processo partecipativo, ovvero il coinvolgimento dei cittadini con i quali confrontarsi, aprire un dialogo e raccogliere idee e spunti diversi in merito alle attività culturali e non più appropriate all'interno della manifattura. La richiesta del processo partecipativo non è andata a buon fine.



Secondo il comitato uniti per la manifattura "il comportamento dell'autorità regionale alla partecipazione appare strano" perchè i tempi di attesa per ricevere una risposta sono 30. Ne sono passati 50 e ancora non si sa niente, o meglio non hanno ricevuto nessun riscontro. "Siamo qui stamani per bruciare i moduli su cui abbiamo raccolto le firme. Sono stati simbolicamente bruciati perchè non ci hanno risposto né ascoltato" hanno fatto sapere alcuni esponenti del comitato Uniti per la manifattura, che sarà venduta al prezzo di 240 euro al metro qadro per un lotto di sei mila metri.



"Ribelliamoci a questo sistema di potere, prendiamo in mano il nostro destino, non permettiamo più a nessuno di bruciare le domande di partecipazione e di futuro condiviso".