Cronaca



Manifestazione degli studenti a favore di una scuola che non cada a pezzi

giovedì, 18 novembre 2021, 19:19

Domani in tutta Italia e anche a Lucca si terrà una manifestazione indetta dall'Unione degli Studenti e dal Cantiere Scuola per protestare contro le condizioni ambientali nei quali si trova a vivere l'universo scolastico.

Il consigliere comunale Massimiliano Bindocci interviene con una sua nota in merito:

Domani sciopero degli studenti.

Le motivazioni giuste meritano attenzione e risposte.



Domani una delle più importanti associazioni studentesche organizza una iniziativa di protesta a livello nazionale ed anche a Lucca. Ho letto qualche polemica locale, ma vorrei guardare oltre.

La protesta sarà anche a Lucca.

Ma non sta a me promuovere una iniziativa su questo tema, per rispetto sopratutto agli organizzatori non voglio che sia strumentalizzata è solo per questo domani eviterò di partecipare.

Ma leggendone le ragioni sono estremamente condivisibili: diritto allo studio, trasporti ed edilizia scolastica. scolastici. Devo dire che questi studenti hanno proprio ragione, sopratutto a Lucca dove abbiamo annosi problemi con i trasporti scolastici, il problema delle strutture è anche da noi estremamente diffuso, la punta dell'iceberg è la scuola da post terremoto al Campo di Marte, ma ci sono altri casi. Il tema deve essere affrontato a tutti i livelli, ed il Comune che non risponde nemmeno alle mie richieste sul futuro delle mense, deve avere un ruolo.

Invito l'amministrazione e la presidente della Commissione Scuola, cui oggi stesso ho inviato formale richiesta, a convocare gli studenti nelle varie forme di rappresentanza ed ascoltare le ragioni, sicuramente a livello locale non si può fare tutto, ma alcune attenzioni ed un segnale politico può partire anche da Lucca.

Le nuove generazioni ci chiedono risposte, il dovere della politica è farsene carico, anche se molti studenti non votano, il dovere della politica è di uscire da logiche di campagna elettorale e di essere lungimiranti.

Il dovere dei cittadini è di stare attenti e di distinguere tra i comportamenti dei vari politici. Ma questa è un'altra cosa.